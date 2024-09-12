Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, 24 Haziran’da başlayan transfer dönemi, 13 Eylül gece yarısı itibarıyla kapanacak.

Kulüpler, kadrolarına son takviyeleri yaparak sezon boyunca yarışa avantajlı başlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Teknik direktörlerin raporları doğrultusunda eksik bölgelerini doldurmak isteyen birçok takım, son günlerde hızlanan transfer operasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi ise, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 11 Şubat 2025'te sona erecek. Bu süreç, kulüplere sezon ortasında kadrolarını yeniden şekillendirme şansı tanıyacak.