Demet Akalın’ın şikayeti sosyal medyada gündem oldu

9 Ağustos’ta sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Oturmadığım Bodrum’daki eve 18 bin lira su parası gelmiş, hayaletler gezio herhlde evde!!!! @muskibasin" diyerek tepkisini dile getirdi. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

MUSKİ ekipleri inceleme başlattı

Akalın’ın şikayeti üzerine MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum’daki ekipleri, Yalıkavak’taki villaya giderek su kullanımını tekrar kontrol etti. Yapılan incelemede herhangi bir hata bulunamadı ve su sayacında arıza olmadığı tespit edildi.

MUSKİ’den açıklama geldi

MUSKİ, sosyal medya üzerinden yapılan şikayetlere yanıt vermek amacıyla açıklama yaptı. Kurum, Demet Akalın’ın su tüketiminin bu ay yüksek olduğunu belirterek, “Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda da benzer yüksek tüketimler gözlemlenmiştir” denildi.

Otomatik sistemler ve sulama kontrolü önerildi

MUSKİ açıklamasında, Akalın’a otomatik bahçe sulama sistemleri ve yüzme havuzu devir daim sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiği bilgisi verildi. Ayrıca, su faturalarında yaşanabilecek mağduriyetlerin hızlıca telafi edileceği vurgulandı.