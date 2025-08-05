Ekranların sevilen oyuncusu Demet Özdemir, bu kez oyunculuğuyla değil, cesur tarzıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Özdemir, katıldığı prestijli davette tercih ettiği siyah transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gecenin yıldızı oldu

Vücut hatlarını zarif biçimde ön plana çıkaran siyah ve transparan detaylarla bezeli elbise, Özdemir’in şıklığını ve stilini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinliğin kırmızı halısında yürürken adeta geceye yön veren oyuncu, hem davetlilerden hem de sosyal medyadan tam not aldı.

Demet Özdemir’in elbisesi, modaseverleri ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Moda çevreleri kıyafeti “zamansız cesaret” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise elbisenin “fazla iddialı” olduğunu savundu. Özellikle göğüs kısmındaki illüzyon etkisi yaratan desenler, tartışmaların odak noktası oldu.

Takipçileri hayran kaldı

Demet Özdemir’in geceden paylaştığı kareler, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri oyuncunun tarzını “ikonik” ve “ilham verici” olarak nitelendirirken, birçok ünlü isim de Özdemir’in paylaşımına yorum bıraktı.