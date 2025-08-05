Üniversite hastanesinden hizmet alan birçok vatandaş, yapılan zammın kabul edilemez olduğunu belirterek sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Bu kadar kötü bir yönetim, bu kadar duyarsız bir yaklaşım olamaz. Fakir fukara düşünülmüyor mu?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı hastalar ise, muayene ücretlerinin özel hastane fiyatlarına yaklaştığını belirterek üniversite hastanelerinin temel amacının halka uygun fiyatlarla sağlık hizmeti sunmak olduğunu hatırlattı. Öte yandan, hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle kan alma, doktor muayenesi ve vezne işlemlerinde uzun kuyruklar oluştuğu; buna rağmen hizmet kalitesinin yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Vatandaşlar, “Hem %50 zam yapılıyor hem de hizmetin kalitesi sorgulanır hale geliyor. Koridorlar artık kuyruklardan geçilmiyor,” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Vatandaşlar, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nü göreve çağırarak konuyla ilgili acil bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Üniversite yönetiminden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası bir geri adım atılıp atılmayacağı merakla bekleniyor.