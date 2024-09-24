"Adım Farah", "Çilek Kokusu" ve "Aşk Taktikleri" gibi popüler yapımlarla geniş bir hayran kitlesi kazanan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. 32 yaşındaki güzel oyuncu, Göcek'te denizin ve güneşin tadını çıkarırken teknede müzik dinlerken verdiği pozları takipçileriyle buluşturdu.

Beğeni yağdı

Doğal güzelliği ve sade tarzıyla dikkat çeken Özdemir'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Özellikle teknede çekilen fotoğrafları, oyuncunun hayranlarından yoğun ilgi gördü. Özdemir'in enerjik ve samimi halleri, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı. Yaz tatilinin son günlerini sakin ve huzurlu bir şekilde geçirdiği anlaşılan ünlü oyuncu, bu pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.