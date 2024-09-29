Demet Özdemir'in, tanınmış bir mobilya markasıyla el sıkıştığı ve kısa süre içinde reklam çekimleri için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Özdemir'in bu projeden alacağı rakamın, tam olarak 25 milyon lira olduğu iddia ediliyor. Bu miktar, pek çok kişi tarafından hayretle karşılanırken, oyuncunun popülaritesinin ve marka değeri ile doğru orantılı olduğu belirtiliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, reklam sektöründeki bu yüksek kazancı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Hızla yükselen kariyer

Demet Özdemir, dur durak bilmeden projelerde yer almayı sürdürüyor. Şu anda, yönetmen Ferit Karahan’ın merakla beklenen “Cinlerin Düğünü” adlı filminde rol almak için hazırlıklara başladı. Özdemir, film çekimleri için yaklaşık bir ay boyunca Erzincan’da bulunacak. Film, ilginç konusu ile dikkat çekerken, Özdemir’in performansı da şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.