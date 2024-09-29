Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi minibüsü devrildi ve 9 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

S.K. yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeyken refüje çarparak devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 9 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş’taki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi.