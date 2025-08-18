Borçluluk ve yoksulluk tablosu büyüyor

Adil Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demiroğlu, Türkiye’de ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların ciddi bir borç ve yoksulluk sorunu yaşadığını belirtti. Memur, emekli ve çiftçinin giderek daha fazla mağdur hale geldiğini ifade eden Demiroğlu, nüfusun yarısının borçla ayakta durduğunu, işsizler ordusunun ise 13 milyona ulaştığını açıkladı.

Memur ve emeklinin maaşı eridi

Demiroğlu, memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini vurguladı. Ocak ayında alınan yüzde 11,55’lik zammın 5 ayda eridiğini belirten Demiroğlu, emeklinin durumunu ise daha ağır olarak değerlendirdi. Açlık sınırının 27 bin liraya dayandığını, en düşük emekli maaşının ise 14 bin 469 lira olduğunu söyledi.

Asgari ücretli ev kirasını karşılayamıyor

Demiroğlu, asgari ücretlilerin özellikle İstanbul’da barınma krizine sürüklendiğini aktardı. Ortalama kiraların 30 bin lira civarında, merkezi ilçelerde ise 40–50 bin liraya ulaştığını dile getirdi. 22 bin lira asgari ücret ile vatandaşların kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Çiftçi borç yükünden kurtulamıyor

Tarım sektöründeki krizle ilgili açıklamalarda bulunan Demiroğlu, artan girdi maliyetleri, düşük taban fiyatlar ve zirai don nedeniyle çiftçilerin icralık duruma düştüğünü belirtti. Çiftçilerin toplam borcunun 1 trilyon lirayı aştığını, traktör ve hayvanlarına el konulduğunu aktardı.

Nüfusun yarısı borçla ayakta duruyor

Demiroğlu, bireysel kredi borçlusu sayısının son bir yılda 2 milyon kişi artarak 42,3 milyona ulaştığını, toplam borcun 4,4 trilyon lira ve kişi başına düşen borcun 105 bin lira olduğunu açıkladı. İcra dosyalarının ise 23 milyonu aştığını ve nüfusun dörtte birini kapsadığını söyledi.

Adil Türkiye Partisi çözüm için hazır

Demiroğlu, Türkiye’de sürdürülemez bir ekonomik düzenin hakim olduğunu ifade ederek, Adil Türkiye Partisi’nin faiz ve borç ekonomisi yerine üretim, adalet ve alın terine dayalı bir sistem önerdiğini belirtti. Halkın onurlu bir yaşam sürmesi için gerekli çözümlerin parti tarafından hazır olduğunu vurguladı.