Biletix ve Karşıyaka’dan Güçlü İş Birliği

Türkiye’nin deneyimli bilet satış platformu Biletix, Karşıyaka Spor Kulübü ile 2025-2026 sezonu için iş birliği yaptı. Artık futbol ve basketbol takımlarının tüm iç saha maç biletleri Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Kulüp Tarihi ve Modern Biletleme

1912’de kurulan Karşıyaka Spor Kulübü, yüzyılı aşkın süredir Türk sporunun önemli bir değeri olarak öne çıkıyor. Bu iş birliği ile kulüp, Biletix’in 25 yıllık tecrübesinden yararlanarak taraftarlara daha hızlı ve güvenli bir bilet alma imkânı sağlıyor.

Yeni Nesil Bilet Sistemi Devrede

2025-2026 sezonunda çipli T.C. kimlik kartlarıyla entegre yeni nesil biletleme sistemi devreye alınıyor. Sistem, her yaştan taraftara modern ve güvenli bir maç günü deneyimi sunuyor.

Başkan Cicibaş’ın Açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, “Karşıyaka sadece bir spor kulübü değil; bir tutku ve yaşam biçimidir. Biletix’in güçlü altyapısıyla tribünlerimiz daha dolu ve taraftarlarımız daha coşkulu olacak. Bu, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

Biletix’in Vizyonu

Biletix Genel Müdürü Karaoğlan Taşcı, Karşıyaka Spor Kulübü ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Geçmişte 18 Süper Lig kulübüne hizmet verdik. Bu deneyim, taraftarlara en yüksek kalitede biletleme hizmeti sunmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Biletix Hakkında

Biletix, Ticketmaster’ın bir parçası olarak dünyanın en büyük bilet satış platformlarından biri konumunda bulunuyor. 35’ten fazla ülkede yılda 600 milyon bilet işleyen Biletix, binlerce mekan ve organizasyonla resmi ortaklık kuruyor.