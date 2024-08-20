Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, Pazartesi günü ülkede yayılan maymun çiçeği (mpox) salgınına karşı aşıların önümüzdeki haftalarda teslim edilmesini umut ettiklerini duyurdu. Bakan, ülkede 16.000'den fazla mpox vakası ve yaklaşık 570 ölümün yaşandığını belirterek, virüsün 17 Afrika ülkesine yayıldığını ifade etti. DRC'deki mpox ölüm oranı ise şu anda yüzde 3,4 civarında.

Hijyen önlemleri ilk müdahale

Kamba, “Aşı, müdahalenin sadece bir parçası. İlk müdahale hijyen önlemleridir. Hastalığı yayan şey temastır,” diyerek, hijyen ve temastan kaçınmanın önemini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta mpox salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etmişti.

Aşı ihtiyacı ve uluslararası destek

Kamba, DRC'nin yaklaşık 3,5 milyon doz aşıya ihtiyaç duyduğunu ve aşılar temin edildiğinde halkın tereddüt etmeden bu aşıları kullanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, gençlerin ve çocukların en çok etkilendiği bu salgında çiçek aşısının koruma sağladığını, ancak 1980'lerde durdurulan bu aşıların gençleri hâlâ duyarlı kıldığını ekledi.

Uluslararası Aşı İttifakı Gavi, 2026'dan itibaren küresel bir mpox aşı stoku oluşturmayı ve DRC'deki salgın müdahalesini desteklemeyi planladığını açıkladı.

Avrupa’da risk seviyesi yükseldi

Avrupalı sağlık yetkilileri, mpox için risk seviyesini yükselterek Afrika'daki klad I türünün Avrupa'da yayılmasının "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da mpox salgınının kontrol altına alındığını ve yeni vaka temaslarının kapsamlı bir şekilde araştırıldığını ifade etti. Ancak, Avrupa'nın mpox'la mücadelede dayanışma içinde hareket etmesine ve sağlık yetkililerinin bu önlemleri sürdürmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

İsveç, geçen hafta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde dolaşımda olan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni mpox türünün ilk vakasını bildirdi.