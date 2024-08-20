Ocak 2023'te yaşamını sürdüren en yaşlı insan olarak tanınan Branyas, ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de doğmuştu. Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. İstediği gibi, huzur içinde ve acı çekmeden vefat etti" şeklinde bir duyuru yaptı.

Maria Branyas, iki dünya savaşı ve bir küresel salgın gibi önemli tarihi olaylara tanıklık etti. Ocak 2023'te Fransız Lucile Randon'ın 118 yaşında ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak ilan edilmişti.