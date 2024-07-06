Fatih Terim, Hollanda maçı öncesi milli takım hakkında değerlendirmelerde bulundu ve Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğini övdü. EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, deneyimli teknik direktör Fatih Terim, milli takımımız hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Terim, milli takımımızın yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve favori takımların sıkıcı futbol oynadığına dikkat çekti.

"Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor"

Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor, biz yetenekliyiz. Takımımızın yeteneklerine güveniyorum ve sahada güzel bir oyun sergileyeceğimize inanıyorum" dedi. Terim, takımın potansiyeline ve oyuncuların yeteneklerine vurgu yaparak, sahada izleyenlere keyif verecek bir futbol oynayacaklarını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu'na övgü

Terim, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında da özel açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu'nun ilk milli maçını kendisiyle oynadığını belirten Terim, "İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu" ifadelerini kullandı. Çalhanoğlu'nun liderlik vasıflarını ve sahadaki performansını öven Terim, onun takımın başarısındaki rolüne dikkat çekti.

EURO 2024 çeyrek final heyecanı

Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak.

"Diğer favorim İtalya!"

Türkiye'den sonra favorisinin İtalya olduğunu dile getiren Terim, "Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol. Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak" şeklinde konuştu.

"Türkler iyisiyle kötüsüyle duygularını sonuna kadar yaşarlar" diyen Terim, Vincenzo Montella hakkında, "Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı. Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum" şeklinde konuştu.

"Arda, Türk halkının gözdesi"

Terim kendisine Türk Millî Takımı'ndan en çok hangi oyuncuyu beğendiği sorulması üzerine, "Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Terim sözlerini, "Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz" şeklinde sonlandırdı.