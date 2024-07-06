İzmir'in önemli ulaşım arterlerinden biri olan Altınyol üzerinde, Bornova yönüne doğru ilerleyen Şaraphane Köprü üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye hızla intikal eden güvenlik ve sağlık ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolun trafiğe kapanmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etti. Önceliğimiz yaralıların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını normale döndürmek. Sürücülerimizin sabırlı olmalarını ve alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.