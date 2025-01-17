Türk müziğinin efsane ismi Zerrin Özer, TV8'de Ece Erken ve Nur Tuğba Algül’ün sunduğu Gel Konuşalım programına konuk oldu. Hayatına dair bilinmeyenleri paylaşan ünlü sanatçı, en büyük pişmanlıklarını ve keşke yapmadığı şeyleri samimi bir şekilde dile getirdi.

Z kuşağına mesaj: "Keşke onlar gibi olsaydım"

Zerrin Özer, müziğe başladığı yıllarda yurt dışından birçok teklif aldığını, ancak bu fırsatları değerlendirmediğini belirtti. Bugün ise Z kuşağının tavizsiz tavırlarını ve cesaretini çok sevdiğini ifade ederek, eğer o dönemdeki aklıyla karar verseydi Amerika'ya yerleşmeyi tercih edeceğini söyledi.

Evliliklerinden pişman: "Asla evlenmezdim"

Başarısız evlilikleri hakkında konuşan Zerrin Özer, bu evliliklerden duyduğu pişmanlığı dile getirerek, "Yaptığım evliliklerden çok pişmanım, bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlenmezdim" dedi.

Hayattaki en büyük pişmanlık: "Anne olmadım"

Zerrin Özer, hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için çok pişmanım. Çocuk yapmamak hayatımın en büyük pişmanlığı" diyen ünlü sanatçı, bir anne olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğini ve çocuk sahibi olamadığı için üzüntü duyduğunu belirtti.