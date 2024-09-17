Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, Akkaya'ya ‘altsoya karşı silahla basit yaralama’ suçundan 4 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Olayın detayları

Duruşma sırasında ortaya çıkan bilgilere göre, olay günü Deniz Akkaya ile kızı arasında belirsiz bir sebepten ötürü tartışma başladı. Mahkeme, tartışma esnasında Akkaya'nın içinde demir termos bulunan çantayı ve bir kablosuz kulaklığı kızı A.Ö.'ye fırlattığını belirtti. Ayrıca, Akkaya’nın mağdura tekme ve tokat attığı, boğazını sıktığı ifade edildi. Mahkeme, demir termos içeren çantanın saldırıda kullanılabilecek bir nesne olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Cezanın kararını etkileyen faktörler

Mahkeme, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmamasını ve olayın mahkeme tarafından değerlendirilirken dikkate alındığını belirtti. Sonuç olarak, Akkaya'ya verilen ceza, şiddet eylemi ve kullanılan nesnelerin niteliğine dayanarak belirlendi.