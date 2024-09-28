Deniz Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını duyurdu. CHP Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, partisine 15 yaşında adım attığını ve şimdi gençlik kolları genel başkanlığına aday olmanın tarifsiz bir heyecan ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Bozkurt, partinin üst kademelerindeki yenilenmenin gençlik örgütlerine de yansıması gerektiğine vurgu yaparak, “Gençlik örgütlerinde değişim zamanı geldi” dedi. Seçilmesi durumunda, partiye katkı sağlamak isteyen nitelikli bireyleri kapsayan bir örgütlenme oluşturmayı planladığını belirtti.