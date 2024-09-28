Didim Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla ilçenin önemli noktalarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi ve Üç Mevsim Caddesi’nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Atatürk Bulvarı ve 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerleri de yıkandı ve dezenfekte edildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamaları için temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizdeki caddeler ve çöp konteynerlerinde yıkama ve dezenfekte işlemlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları, vatandaşların takdirini kazanırken, Didim’de temiz ve hijyenik bir çevrenin korunması hedefleniyor.