Kocaeli’de meydana gelen trafik kazası, genç bir hayatı daha yarıda bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Deniz Servan Narin, dün TEM Otoyolu’nda motosikletiyle ilerlerken önünde seyreden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Narin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın hemen öncesinde Narin’in sosyal medyada yaptığı son paylaşım ise duygulandırdı. Genç fenomenin, motorunun egzoz sesini “Tedavi” notuyla yayınladığı görüldü. Onun için adeta bir yaşam tarzı haline gelen motosiklet tutkusunu yansıtan bu paylaşım, takipçileri tarafından yüzlerce yorumla anıldı.

Kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan kayıtlarda Narin’in, motosikletli bir grupla seyir halindeyken önündeki kamyona çarptığı net bir şekilde görülüyor.

Henüz 20’li yaşlarının başında olduğu öğrenilen Deniz Servan Narin’den geriye, sosyal medya hesabında yer alan motosiklet videoları ve yüzünde eksik olmayan gülümsemesi kaldı.