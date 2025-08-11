Gaziemir Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kaçak moloz dökümüne karşı yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 2025 yılının ilk yedi ayında yasal alanlar dışında inşaat atığı döktüğü tespit edilen kişilere toplam 514 bin 545 lira para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri kaçak döküme göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri; ormanlık alanlar, boş arsalar, yol kenarları, çöp konteynerleri ve kaldırımlara dökülen molozlar, eski ev eşyaları ve diğer inşaat atıklarına karşı aralıksız denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde kaçak moloz döken kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi kapsamında işlem yapılıyor. Tespit edilen vakalarda, kanunun öngördüğü üst sınır olan 91 bin 658 liraya kadar para cezası kesilebiliyor.

Molozlar belediye tarafından adresten alınıyor

Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların gelişigüzel moloz dökümünü önlemek amacıyla kolaylaştırıcı bir hizmet sunuyor. Tadilat yapan vatandaşların belediyeye başvurmasının ardından, adreslerine moloz konteyneri bırakılıyor. Yurttaşlar, inşaat atıklarını bu konteynere dökebiliyor. Belediye ekipleri de bu atıkları, doğaya zarar vermeden ekonomiye kazandırmak amacıyla lisanslı geri dönüşüm tesislerine taşıyor.

Hem çevre korunuyor hem atıklar değerlendiriliyor

Belediyenin sunduğu bu hizmet sayesinde hem çevre korunuyor hem de atıklar geri dönüştürülerek yeniden kullanıma kazandırılıyor. Ücretli olarak sunulan moloz toplama hizmetinden faydalanmak isteyen yurttaşlar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurabiliyor ya da 0 232 999 0 251 numaralı telefondan 1161-1162 dahili hatları üzerinden randevu oluşturabiliyor.