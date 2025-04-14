CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in muhalefet partilerine ve öğrenci hareketlerine yönelik tutumuna sosyal medya platformu X üzerinden sert sözlerle tepki gösterdi. Yücel, Yusuf Tekin’i laik eğitimi hedef almakla suçlayarak, “Atanmış biri olarak sen, seçilmiş bir kişiyi eleştirebilecek hakka da, hadde de sahip değilsin,” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

Yusuf Tekin...

Atanmış biri olarak sen, seçilmiş bir kişiyi, ana muhalefet partisi liderini, Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu eleştirebilecek hakka da, hadde de sahip değilsin!

Bakanlık görevine de, önceki görevlerine de nasıl geldiğini herkes biliyor…

Sen Hasan Ali Yücellerin onurlandırdığı, güç verdiği o koltuğu kirletiyorsun.

Senin bu gençliğe vaadin “umut ve güven dolu bir gelecek” değil ancak ve ancak “okumayan, araştırmayan, sorgulamayan, itaat eden, teslimiyetçi” bireyler yetiştirmek olabilir.

Gencecik, pırıl pırıl liseli çocuklar, öğretmenlerine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duruyorlar...

Laik eğitimi ortadan kaldırmak isteyen, ÇEDES saçmalığını dayatan, aklı, bilimi, Mustafa Kemal Atatürk'ü müfredattan silmeye çalışan Yusuf Tekin, proje okullarından öğretmenleri neden uzaklaştırdığını açıklayamayınca Cumhuriyet Halk Partisine saldırıyor…

O kirli zihni ve zehirli diliyle hiç utanmadan, rüyasında bile göremeyeceği kadar demokratik kurultayımıza dil uzatıyor.

Yusuf Tekin, işgal ettiğin ve hiç yakışmadığın o koltuktan kısa süre sonra kalkacaksın.

Başlattığın öğretmen kıyımına ve ifşa olan torpil düzenine biz son vereceğiz.

Zamanı geldiğinde Atatürk'ün gençleri sana ve senden güç alarak eğitim sistemine darbe vurmaya çalışan eğitim düşmanlarına, gereken dersi verecek.

Demokratik hakkını kullanan öğrenciler cezaevine girmiş, öğretmenler proje okullarından kapı dışarı edilmiş, senin derdin CHP Kurultayı öyle mi?

Hadi oradan!

#İzmirAtatürkLisesi

#LisemeDokunma #ÖğretmenimeDokunma