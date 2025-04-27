CHP sözcüsü Deniz Yücel, Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına katıldı ve gitar çalarak Yiğidim Aslanım şarkısını seslendirdi. Yücel'in bu sürpriz performansı büyük alkış aldı ve dinleyicileri şaşkına çevirdi.

Deniz Yücel performansıyla dinleyicileri büyüledi

Pazar sabahlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programı, bugün İzmir Bornova'da yapıldı. İlçe sakinlerinin de geniş katılım gösterdiği programda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP sözcüsü Deniz Yücel, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Yiğidim Aslanım şarkısı, gitarla can buldu

Programda, son dönemde CHP ve İBB’ye yönelik operasyonlar ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sembol haline gelen Yiğidim Aslanım şarkısı, bu kez Deniz Yücel’in gitarıyla seslendirildi. Yücel'in canlı performansı, büyük bir ilgiyle dinlendi ve dinleyiciler tarafından beğenildi. Şarkıyı gitarıyla seslendiren Yücel, programın en dikkat çeken anlarından birini yaşattı.

İzmir Bornova’da geniş katılım

İzmir Bornova'da gerçekleştirilen programda, halkla birlikte yapılan çekişmeler ve eğlenceli anlar programın renkli geçmesini sağladı. İlçe sakinlerinin yoğun katılımı, programın enerjisini artırırken, Yücel'in performansı da katılımcılardan büyük alkış aldı.