CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul İlçe kongrelerini durdurma kararını “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kaldırmasına karşın İstanbul İl Yönetimi’ne kayyım atanmasına aynı cesareti göstermediğini belirterek sert tepki gösterdi.

Yücel’den sert açıklama

YSK, CHP’nin itirazını kabul ederek İlçe Seçim Kurulları’nın kongreleri durdurma kararını iptal etti. Ancak CHP İstanbul İl Yönetimi’nin kayyımda kalmasına izin verdi. Bu duruma tepki gösteren Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Seçim hukuku konusunda yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İlçe kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin İlçe Seçim Kurulu kararını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle kaldırdı.

İstanbul İl Yönetim Kurulumuzun görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin karara ise aynı cesareti gösteremedi.”

Hukuk ve demokrasi vurgusu

Yücel, açıklamasında siyasi iktidarlara eleştirilerde bulunarak hukukun siyasetin emrinde araçsallaştırılamayacağını ifade etti:

“Siyasi iktidarlar gelir geçer… Ancak hukuku eğip bükmeden uygulayanların isimleri tarihe altın harflerle yazılırken, hukuku siyasetin emrinde araçsallaştıranlar kaybolup giderler… Hukuk düzeninde meşruiyeti olmayan kararların, milletin vicdanında da meşruiyeti olamaz… Siz milletle inatlaşmaya devam edin… Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve halkın egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı olan milletimiz ilk sandıkta size hak ettiğiniz dersi verecek!”