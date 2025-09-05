Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’daki kongre süreçlerine ilişkin itirazlarını görüştü. Kurul, ilçe kongrelerini durduran seçim kurulları kararlarına yapılan itirazı kabul ederken, CHP’nin İstanbul İl yönetimine atanan kayyuma karşı yaptığı itirazı reddetti. Böylece ilçe kongreleri kaldığı yerden devam edecek, ancak kayyum ataması YSK tarafından onaylanmış oldu.

Kongre Krizi ve Kayyum Süreci

CHP’de İstanbul’da yaşanan süreç, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ile başladı. Kongrede Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarak il başkanı seçildi. Seçim sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kongreye ilişkin “hile” ve “seçim kanununa muhalefet” iddialarıyla soruşturma başlattı.

2 Eylül 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, yerine beş kişilik bir kayyum heyeti atadı ve ilçe kongrelerini durdurdu. Bu karar üzerine Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları kongrelerin yapılamayacağına hükmetti.

CHP’nin YSK Başvurusu

CHP, mahkeme ve ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı YSK’ya başvurdu. Parti, başvurusunda ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı” olduğunu savundu ve ilçe seçim kurullarının kararlarının iptal edilmesini talep etti.

YSK toplantısı bugün saat 14:30’da gerçekleştirildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, ilçe kongrelerini durduran kararın kaldırıldığını ve kongrelerin kaldığı yerden devam edeceğini duyururken, kayyum atamasına ilişkin itirazın reddedildiğini açıkladı.

CHP’den İlk Tepkiler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, YSK kararına ilişkin açıklama yaptı. Günaydın, “YSK idare-i maslahat örneği sergiledi ancak kayyum atama kararını kaldıramadı. Bu noktada kendini inkâr etti” ifadelerini kullandı.

Süreçteki Son Gelişmeler

Kayyum süreci, partide tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahkeme 2 Eylül’de Özgür Çelik ve il yönetimini görevden alırken, geçici kurul olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin hakkında ihraç süreci başlattığını duyurdu. Üç gün sonra Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi.

Ayrıca, İstanbul İl Kongresi ile ilgili ihtiyati tedbir ve “oylamaya hile karıştırma” dosyaları da Ankara’ya gönderildi.