Edinilen bilgilere göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren 64 yaşındaki Çetin Özataç, bir tekneden denize girdikten yaklaşık 10-15 dakika sonra hareketsiz bir şekilde su üzerinde kaldı. Durumu fark eden eşi ve iki kızı hemen müdahale ederek yardım çağırdı. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, Özataç Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özataç kurtarılamadı. Özataç’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çetin Özataç’ın iş dünyasında tanınmış bir isim olduğu ve bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yaptığı öğrenildi.