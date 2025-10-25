İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Haliç’te beton blokların arasında mahsur kalan kedi, Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polislerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Minik kedi, operasyonun ardından güvenli alana çıkarıldı.

Olay, Beyoğlu’nda Haliç kıyısında meydana geldi. Deniz kenarında devriye görevi yapan dalgıç polisler, beton blokların arasından gelen kedi seslerini fark etti.

Sese yönelen ekip, kedinin deniz kenarında mahsur kaldığını ve çıkamadığını belirledi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, özel donanımlarıyla kısa sürede suya girerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Denizde zor durumda kalan bir kediyi fark eden dalgıç polislerimiz, hızlı bir şekilde harekete geçerek minik canı güvenli bir şekilde kurtardı. Hayatın her alanında görevdeyiz. Her can bizim için kıymetli.”