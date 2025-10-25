İzmir’in Tire ilçesinde üç farklı iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda 3 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 6 Ekim’de meydana geldi

Tire’de 6 Ekim günü S.S. (52), H.E. (40) ve M.S.F.’ye (48) ait üç iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Çok birimli operasyon

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Şüpheliler tespit edildi

Ekipler, olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.E. (21), A.M.S. (34) ve O.N. (40) isimli üç kişiyi 21 Ekim’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Tutuklandılar

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırganların olay yerine geldikleri araçtan inip iş yerine ateş ettikleri ve daha sonra hızla kaçtıkları görülüyor.