Denizli'de 15 Ocak Çarşamba günü, sağanak yağış ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık ise 8°C ile 16°C arasında değişecek.

Denizli Hava durumu

24.00 - 03.00: Yağmurlu, sıcaklık 10°C, nem %93, rüzgar hızı 4 km/sa, ortalama sıcaklık 20°C

03.00 - 06.00: Yağmurlu, sıcaklık 9°C, nem %92, rüzgar hızı 4 km/sa, ortalama sıcaklık 20°C

06.00 - 09.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %92, rüzgar hızı 5 km/sa, ortalama sıcaklık 18°C

09.00 - 12.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 13°C, nem %64, rüzgar hızı 3 km/sa, ortalama sıcaklık 24°C

12.00 - 15.00: Yağmurlu, sıcaklık 15°C, nem %57, rüzgar hızı 6 km/sa, ortalama sıcaklık 29°C

15.00 - 18.00: Yağmurlu, sıcaklık 11°C, nem %85, rüzgar hızı 2 km/sa, ortalama sıcaklık 31°C

18.00 - 21.00: Yağmurlu, sıcaklık 9°C, nem %90, rüzgar hızı 2 km/sa, ortalama sıcaklık 13°C

21.00 - 24.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %88, rüzgar hızı 2 km/sa, ortalama sıcaklık 10°C

En Düşük Sıcaklık: 8°C

En Yüksek Sıcaklık: 16°C

Nem: %57 - %94

Rüzgar Hızı: 2 - 6 km/sa

15 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.