Denizli'de 15 Ocak Çarşamba günü, sağanak yağış ve çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık ise 8°C ile 16°C arasında değişecek.
Denizli Hava durumu
- 24.00 - 03.00: Yağmurlu, sıcaklık 10°C, nem %93, rüzgar hızı 4 km/sa, ortalama sıcaklık 20°C
- 03.00 - 06.00: Yağmurlu, sıcaklık 9°C, nem %92, rüzgar hızı 4 km/sa, ortalama sıcaklık 20°C
- 06.00 - 09.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %92, rüzgar hızı 5 km/sa, ortalama sıcaklık 18°C
- 09.00 - 12.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 13°C, nem %64, rüzgar hızı 3 km/sa, ortalama sıcaklık 24°C
- 12.00 - 15.00: Yağmurlu, sıcaklık 15°C, nem %57, rüzgar hızı 6 km/sa, ortalama sıcaklık 29°C
- 15.00 - 18.00: Yağmurlu, sıcaklık 11°C, nem %85, rüzgar hızı 2 km/sa, ortalama sıcaklık 31°C
- 18.00 - 21.00: Yağmurlu, sıcaklık 9°C, nem %90, rüzgar hızı 2 km/sa, ortalama sıcaklık 13°C
- 21.00 - 24.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %88, rüzgar hızı 2 km/sa, ortalama sıcaklık 10°C
En Düşük Sıcaklık: 8°C
En Yüksek Sıcaklık: 16°C
Nem: %57 - %94
Rüzgar Hızı: 2 - 6 km/sa
15 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ