Günümüzde ilişkiler ve sosyal etkileşimler hızla değişiyor, bu da duygusal bağların gücünü zayıflatabiliyor. İnternet üzerinden tanışmalar ve hızlı ilişki geçişleri, bireyleri kırık kalp sendromuna daha yatkın hale getiriyor. Uzman Klinik Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu, kırık kalp sendromunun, duygusal bozukluklar, depresyon ve fiziksel sağlık sorunları gibi belirtileri ortaya çıkarabileceğini belirtti. Bu sendrom, özellikle ilişkilerdeki sona erme veya ihanet gibi travmatik olaylar sonrasında gelişebilir.

Ustaoğlu, kırık kalp sendromunun, bireylerin günlük yaşamını olumsuz etkileyebileceğini ve kişilerin iş performansından sosyal ilişkilerine kadar birçok alanda zorluklar yaşamasına yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, aşkın ve sevginin yerini alabilen kırık kalplerin, duygusal olarak büyük bir boşluk bırakabileceğine dikkat çekti.

Ustaoğlu, “Aşk, yaşam boyunca birçok kişi veya şeye hayranlık duymanın başlangıcı olabilir. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki, aşkın zorluklarıyla başa çıkmak her zaman kolay olmayabilir. Her aşk hikayesi bir öğrenme fırsatıdır ve kırık kalpler, yeni başlangıçların daha güçlü olmasını sağlayabilecek acı deneyimlerdir" dedi.