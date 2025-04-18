Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil’in başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı İl Su Kurulu Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve katılımcıların bilgilendirmeleri

Toplantının açılış konuşmasını Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil yaptı. Ardından, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Dal ve Genel Müdürlük uzmanları, çeşitli bilgilendirme sunumlarıyla katılımcılara önemli veriler sundu.

Kentsel atıksu arıtma ve su verimliliği çalışmaları

Toplantıda, kentsel atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun uygun alanlarda yeniden kullanımı, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, havza ölçekli yönetim planları çerçevesinde taşkın, kuraklık ve sektörel su tahsis planları üzerine alınan tedbirler konuşuldu.

İçme suyu ve tarımsal sulama konuları

İçme suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu ele alındı. İçme suyu arıtma tesislerinin mevcut durumu, su kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, tarımsal sulama sistemlerinde modernizasyon süreci değerlendirildi.

Taşkın ve sel baskınlarıyla mücadele

Toplantıda, il sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler de gözden geçirildi. Bu tedbirlerin uygulanma durumu, çevresel altyapı projeleri ve suyun etkin kullanımı hakkında kararlar alındı.