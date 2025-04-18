Inter ile Roma, 19 Nisan'da Kadınlar Serie A'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifre bilgileri haberimizde!
Inter vs Roma maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025 Cumartesi)
İtalya Kadınlar Serie A'nın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelesinde Inter ile Roma karşı karşıya geliyor. Maç, saat 16:00'da başlayacak ve W-Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
W-Sport yayın bilgileri
W-Sport kanalı üzerinden maçı izlemek isteyen sporseverler, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayınla karşılaşmayı takip edebilirler.
Inter-Roma maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 16:00
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Stad: Stadio Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Kaynak: HABER MERKEZİ