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W-Sport kanalı üzerinden maçı izlemek isteyen sporseverler, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayınla karşılaşmayı takip edebilirler.

İtalya Kadınlar Serie A'nın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelesinde Inter ile Roma karşı karşıya geliyor. Maç, saat 16:00'da başlayacak ve W-Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Inter ile Roma, 19 Nisan'da Kadınlar Serie A'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifre bilgileri haberimizde!

Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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