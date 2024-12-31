İzmir’in Gümüldür Mahallesi’nde yetiştirilen mandalina, bu yıl dikkat çeken bir gelişmeye sahne oldu. Hasat öncesi dalında satılan Gümüldür mandalinası, üreticilere beklenenden çok daha yüksek fiyat kazandırdı. Bu yıl, rekolte ve fiyatların oldukça iyi olduğunu belirten çiftçiler, daha önce kilogram başına 10-12 lira beklerken, mandalinayı 15 liradan sattı.

İzmir'deki Mandalina üretimi ve ihracat rakamları

Türkiye, 2023 yılında yaklaşık 1,9 milyon ton mandalina üretimiyle dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. İzmir, mandalina üretiminin başkentlerinden biri olarak, 2024 sezonunda 45 bin 502 dekar alanda 152 bin 16 ton rekolte bekliyor. Çekirdeksiz ve kolay soyulabilen satsuma cinsi mandalina, özellikle ihracat için tercih ediliyor. İzmirli üreticiler, bu yıl satsuma türü mandalinayı başta Rusya olmak üzere 35 ülkeye ihraç ediyor.

Satsuma Mandalinası dış pazarda talep görüyor

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, satsuma mandalinasının ihracatta en fazla talep gören tür olduğunu belirtti. Şahin, 18 Ekim’de başlayan ihracat sürecinde bugüne kadar 22 milyon 708 bin dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yıl ortalamasında yalnızca yüzde 2’lik bir düşüş görüldüğünü, bunun da iklim değişikliklerinden kaynaklandığını vurguladı.

Gümüldür'deki çiftçiler kazançlı çıkıyor

Gümüldür Mahallesi'ndeki üreticilerden Recep Filiz, 60 dönüm alanda üretim yaptığını belirtti. Bu yılın verimli geçtiğini ve mandalinalarını dalında 15 liradan sattığını söyleyen Filiz, Adana’daki rekolte azalması nedeniyle tüccarların Gümüldür’deki mandalinaları hızla dalında satın aldığını aktardı.