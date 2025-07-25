Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Yangın boş bir evde başladı

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi’nde Ahmet Erkol’a ait, uzun süredir kullanılmayan bir evde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen küle çevirdi.

Alevler ormana sıçradı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yangın, Denizli ile Muğla illerinin sınırındaki ormanlık alanda etkili olmaya başladı.

Havadan ve karadan müdahale

Karadan yapılan yoğun söndürme çalışmalarının yanı sıra, yangına havadan da iki helikopter ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin, geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.