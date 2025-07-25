Ücretsiz tercih danışmanlığı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Edremit Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında adaylara profesyonel destek sağlanıyor.
Alanında uzman rehberlerden birebir destek
23 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 10.00 – 17.00 arasında hizmet verecek tercih danışmanlık noktalarında, uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar görev alıyor. Adaylar, kendilerine en uygun bölüm ve üniversiteyi belirleyebilmek adına birebir destek alabiliyor.
Başkan Mehmet Ertaş: “Gençlerimizin yanındayız”
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, üniversite tercih sürecinin gençlerin geleceğini şekillendiren önemli bir aşama olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu süreçte adaylarımızı yalnız bırakmıyor, doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak bizler için büyük mutluluk. Tüm adaylarımıza hayallerindeki üniversitelere yerleşmelerini diliyor, başarılar temenni ediyorum.”
Detaylı bilgi ve iletişim için
Birebir danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen adaylar, 0554 542 32 94 numaralı telefonu arayarak Edremit Belediyesi’nden detaylı bilgi alabiliyor.