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“Bu süreçte adaylarımızı yalnız bırakmıyor, doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak bizler için büyük mutluluk. Tüm adaylarımıza hayallerindeki üniversitelere yerleşmelerini diliyor, başarılar temenni ediyorum.”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, üniversite tercih sürecinin gençlerin geleceğini şekillendiren önemli bir aşama olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

23 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 10.00 – 17.00 arasında hizmet verecek tercih danışmanlık noktalarında, uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar görev alıyor. Adaylar, kendilerine en uygun bölüm ve üniversiteyi belirleyebilmek adına birebir destek alabiliyor.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Edremit Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında adaylara profesyonel destek sağlanıyor.

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