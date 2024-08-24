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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Bamyacı, yapılan çalışmalar sonucunda Denizli İncilipınar Parkı'nda bulundu. Sağlık durumu iyi olan Bamyacı, ailesine teslim edildi.

Buldan ilçesinde yaşayan Serhat Bamyacı, birkaç gün önce evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılmıştı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Bamyacı'nın Tosunlar Mahallesi civarında görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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