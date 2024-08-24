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Durdu Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada otomobili sürücüsü Mustafa Yılmaz ile Melih Yılmaz (20), Arda Yılmaz (12) ve Durdu Yılmaz (43) yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Adana ’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası nda biri ağır dört kişi yaralandı.

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