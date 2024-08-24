Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır dört kişi yaralandı.
Kaza, İmamoğlu-Kozan karayolu Tırmal köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yılmaz (22) yönetimindeki otomobil, aynı güzergâhta giden TIR’a arkadan çarptı.
Kazada otomobili sürücüsü Mustafa Yılmaz ile Melih Yılmaz (20), Arda Yılmaz (12) ve Durdu Yılmaz (43) yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Durdu Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA