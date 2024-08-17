Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın, Durmuş Erol’a ait tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı ve mahallede paniğe neden oldu.

Ekipler hızla müdahale etti

Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis birimleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak ev tamamen kül oldu.

Faciadan dönüldü

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybını önledi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapıldığını açıkladı.

Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde, evin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Mahalle sakinleri, olayın şokunu yaşarken, yangının kısa sürede bu denli büyümesi dikkat çekti. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine dair detaylı raporun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.