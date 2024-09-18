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Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde projelere hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte, katılımcılara nefesin tanımı, doğru nefes almanın faydaları ve nefes teknikleri hakkında kapsamlı bir eğitim verildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğal ortamda gerçekleştirilen uygulamalar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleriyle ünlü Çamlık Parkı’nda "Denizli Nefes Alıyor" etkinliği düzenledi. Etkinliğe, nefes koçu Neslihan Ünver ile Büyükşehir Belediyesi nefes ve farkındalık eğitmeni Nejla Özhan katıldı.

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