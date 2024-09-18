Salihli'de Altyapı Sorunları Masaya Yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, ilçedeki altyapı sorunlarını çözmek için saha incelemelerine başladı.

Altyapı sorunlarına kalıcı çözümler

Salihli'nin çeşitli mahallelerinde altyapı sorunlarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, mahalle sakinlerinden gelen talepleri dikkate alarak çözüm odaklı çalışmaların hızlandırılacağını duyurdu. Başkan Nurlu, "Altyapı ihtiyaçlarını hızla tespit ediyor ve çözüme kavuşturmak için gereken adımları atıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Detaylı incelemelerle sorunlar tespit edildi

Saha incelemeleri sırasında su depoları, altyapı ve yağmur suyu hatları detaylı şekilde değerlendirildi. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, su depolarının durumu hakkında bilgi alarak eksikliklerin giderilmesi için planlamalar yaptı. Ekipler, mahallelerde yapılacak altyapı çalışmaları için kapsamlı bir değerlendirme süreci başlattı.

Bu incelemeler, Salihli'nin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmek ve bölgeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek adına atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.