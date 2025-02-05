Başkan Anıl Yetişkin'den kente bir armağan daha! Efeler'in misafirhanesi açılıyor Başkan Anıl Yetişkin'den kente bir armağan daha! Efeler'in misafirhanesi açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşam ve sporla buluşturmak amacıyla ücretsiz sabah sporları etkinliklerini başlatıyor.

Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00 - 09.00 arasında düzenlenecek etkinlikler, kentin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir’den Ücretsiz Sabah Sporları2

Sabah sporu yapmak isteyen Denizlililer için belirlenen alanlar: Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi, İncilipınar Parkı / İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu Yanı, Yenişehir Yürüyüş Yolu / MKM önü ve Çamlık Parkı / Gölet Altı’nda her yaştan vatandaş sabah sporlarına katılarak güne enerjik bir başlangıç yapacak. 

Kaynak: İHA