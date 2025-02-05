Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşam ve sporla buluşturmak amacıyla ücretsiz sabah sporları etkinliklerini başlatıyor.

Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00 - 09.00 arasında düzenlenecek etkinlikler, kentin dört farklı noktasında gerçekleştirilecek.

Sabah sporu yapmak isteyen Denizlililer için belirlenen alanlar: Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi, İncilipınar Parkı / İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu Yanı, Yenişehir Yürüyüş Yolu / MKM önü ve Çamlık Parkı / Gölet Altı’nda her yaştan vatandaş sabah sporlarına katılarak güne enerjik bir başlangıç yapacak.