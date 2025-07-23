Denizli’nin Çal ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve karadan onlarca araç ve personelle müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Yangın, öğle saatlerinde başladı

Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının ilk olarak makilik alanda başladığı, ardından ormanlık alana doğru yayıldığı bildirildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopter sevk edildi. Karadan ise 11 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 106 personelle söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Hava koşulları müdahaleyi zorlaştırıyor

Yangın bölgesinde hava sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkarken, düşük nem oranı da müdahaleyi zorlaştırıyor. Ekiplerin bölgede cansiperane çalıştığı, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

Yetkililer, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı.