Sulama kanallarında biriken atıklar temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaz aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmek ve sulama faaliyetlerini verimli hâle getirmek amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında 3 kilometrelik kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüldü.

Su akışı normale döndü, atıklar kaldırıldı

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, sulama kanalının içinde suyun akışını engelleyen çöp, atık madde ve doğal birikintiler temizlenerek kanalın su taşıma kapasitesi artırıldı. Bu sayede sulama faaliyetlerinde verimlilik sağlanırken, kanal çevresindeki kötü koku ve görüntü kirliliğinin de önüne geçildi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri, MASKİ ekiplerine teşekkür ederek, temizlenen kanal sayesinde hem tarım arazilerinin sulanmasının kolaylaştığını hem de çevre sağlığı açısından rahatladıklarını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde benzer temizlik çalışmalarını sürdüreceğini ve su kaynaklarının etkin kullanımı için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.