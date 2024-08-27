Dolunun etkileri

Denizli’nin Çameli, Baklan, Serinhisar, Güney ve Pamukkale ilçelerinde dün etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çameli ve Baklan ilçelerinde tarım arazilerinde büyük hasara yol açan dolu, fındık büyüklüğündeki taneleriyle meyve ağaçları ve ekili alanlarda zarara neden oldu.

Zarar tespit çalışmaları

Çameli’nin Belevi Mahallesi’nde özellikle tarım arazilerinde meydana gelen hasar üzerine, zarar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonrası araziler beyaz örtüyle kaplanırken, yetkililer hasarın boyutlarını belirlemek için incelemelere başladı.

Sel ve su baskınları

Dolu yağışının ardından yaşanan şiddetli sağanaklar, yer yer sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgedeki afet sonrası çalışmalar devam ediyor ve yetkililer tarafından durumun ciddiyeti değerlendiriliyor.