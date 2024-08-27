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Aydın ve Aktaş'ın cenazeleri, Karşıyaka ilçesindeki Doğançay Mezarlığına defnedildi.

Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklette bulunan Hasan Aktaş (20) ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde motosiklet in bariyere çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.

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