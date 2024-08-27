İzmir'in Urla ilçesinde motosikletin bariyere çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Barış Aydın (18) yönetimindeki 35 BNV 769 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeşme-İzmir Otoyolu'nun Karaburun Gişesi yakınında bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklette bulunan Hasan Aktaş (20) ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Aydın ve Aktaş'ın cenazeleri, Karşıyaka ilçesindeki Doğançay Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA