Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Uluslararası Organ Nakli Kongresi, ilk kez İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kongre, dünya genelinden birçok bilim insanını bir araya getirerek, organ nakli alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri tartışma fırsatı sunuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin organ nakli konusundaki başarısını vurgulayarak, "Buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum," dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı

İstanbul Kongre Merkezi'nde 25 Eylül'e kadar sürecek olan kongreye, dünyanın dört bir yanından transplantasyonda öncü binlerce bilim insanı katılıyor. Daha önce ABD ve Avrupa'da düzenlenen bu kongre, 2018-2020 yıllarında derneğin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın katkıları ile İstanbul’da gerçekleşiyor.

Katılımcıların ve destekleyici kurumların önemi

Kongreye, Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği (TDTD) ve Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) de destek veriyor. Bu iş birliği, kongrenin önemini ve etkisini artırıyor.

Medawar ödülü sahiplerini bulacak

Kongrenin son gününde, bilimin en prestijli ödüllerinden biri olan Medawar ödülü, ilk kez bir Türk bilim adamı olarak Prof. Dr. Mehmet Haberal’a takdim edilecek. Bu ödül, Türk bilim insanlarının uluslararası arenada kazandığı önemli bir başarıyı simgeliyor.

Sağlık Bakanı'nın mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin organ naklindeki başarısını vurguladı. “Ulusal Organ Transplant Koordinasyon Merkezi ile 2021 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştirdik. Bunun %95'inin yaşam süresi bir yıl,” diyerek Türkiye'nin organ nakli konusundaki başarısını detaylandırdı.

İstanbul Valisi'nin değerlendirmesi

İstanbul Valisi Davut Gül, kongrenin İstanbul’a katkısının altını çizerken, “İstanbul sadece kültür ve sanat şehri değil, aynı zamanda bilim ve eğitim şehridir,” ifadelerini kullandı. Valinin açıklamaları, İstanbul’un uluslararası bilim topluluğundaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

30. Uluslararası Organ Nakli Kongresi, İstanbul’un sağlık alanındaki rolünü pekiştirirken, Türkiye’nin uluslararası düzeydeki bilimsel başarılarını sergileme fırsatı sunuyor. Bu kongre, organ nakli ve sağlık alanındaki yeniliklerin dünya çapında tartışılması açısından büyük bir platform oluşturuyor.