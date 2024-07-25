Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında pazartesi günü öğle ve akşam yemeğinde tükettikleri tavuk ve makarna nedeniyle kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle revire başvuran tutuklu ve hükümlüler tedavi altına alındı. Revire başvuranların büyük kısmı ayakta tedavi edilirken, şikayetleri devam eden 64 tutuklu ve hükümlü ise hastanelere sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hastaneye sevk edilen 64 kişiden 63'ü tedavi edilerek taburcu edildi. Tedavisi devam eden 1 hükümlünün genel sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayla ilgili olarak başlatılan adli ve idari soruşturma ise devam ediyor.

Sosyal Medyada Yayınlanan Yanlış Bilgiler

Cezaevinde yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından sosyal medyada yayılan, "Olayda en az 4 kişinin zehirlenmeden dolayı öldüğü ve cenazelerle ilgili ailelere bilgi verilmediği" yönündeki asılsız haberler, cezaevinde yakını bulunan ailelerde paniğe neden oldu. Yapılan resmi açıklamalara rağmen endişelerini gideremeyen aileler, Denizli Adliyesine ve Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu önüne akın etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileler, cezaevine giren ambulansları görünce yetkililerden bilgi almak istedi. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtilmesine rağmen dağılmayan aileler, ceza infaz kurumuna ait bir araca tepki gösterdi. Öfkeli grup, diğer aileler tarafından güçlükle sakinleştirildi.