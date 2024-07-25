23 Temmuz'da Urla, Dikili ve Seferihisar açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen göçmenler kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Temmuz saat 01.50’de Urla ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından tespit edilen hareketli özel tekneyi durdurarak, içerisindeki 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Aynı gün Dikili ve Seferihisar açıklarında da çalışma yürüten ekipler, lastik botlarla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10'u çocuk 26 göçmen daha yakaladı.

Yunanistan unsurlarınca itilen göçmenler kurtarıldı

23 Temmuz saat 03.10’da Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 19 göçmen, Sahil Güvenlik Botu (KB-41) tarafından kurtarıldı.