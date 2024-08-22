Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şikayet ettiği Aktepe ve Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolda açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21 Ağustos 2024 tarihinde basında ve sosyal medyada çıkan haberlere konu olan Aktepe ile Kayıhan Mahallelerini bağlayan yeni yolun, yaklaşık 2,8 km uzunluğunda çift şeritli bölünmüş yol olduğu, yolda durma-duraklama-park etmeyi yasaklayıcı trafik işaret ve levhaları ile kısıtlamanın bulunmadığı, yol kenarında işaretlenmiş park ceplerindeki araçların trafik akışını engellemediği, meskun mahal olmayan ve yakın çevresinde yerleşim yeri ile faal işyerleri bulunmayan bölgenin meskun mahalle çevrilmesi, yolun çevre düzenlemesi, yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, ıslah, park bahçe ile sağlıklaştırma çalışmaları belediyelerin görev ve sorumluluğundadır. Yolun trafik ve asayiş güvenliği denetimi İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

"Uygulama ve denetimlerimiz artarak devam edecektir"

Bugüne kadar yapılan adli işlemleri de belirten İl Emniyet Müdürlüğü, “Bugüne kadar çevreyi rahatsız etme konuları dahil gelen tüm ihbarlar (Alkol, drift atma, abartı egzoz, modifiye araç vb.) değerlendirilerek, gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Kamu malına zarar verilmesiyle ilgili herhangi bir şikâyet ve ihbar bulunmamaktadır. Yolun trafiğe açıldığından bu yana bahse konu bölgede asayiş yönünden bir (1) kasten yaralama, trafik yönünden bir (1) aydınlatma direğine çarpma suretiyle tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yapılan 146 asayiş, 36 trafik uygulamasında 1527 araç, 2727 şahıs kontrol edilmiş 36 şahıs-araca gürültü konusundan, 84 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 13 motosiklet ve araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmaktan, 64 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 22 motosiklet sürücüsüne de kask takmamaktan idari işlem uygulanmıştır. Önleyici devriye ekip faaliyetlerimiz, uygulama ve denetimlerimiz artarak devam edecektir."