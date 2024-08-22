SSB, kuantum teknolojilerini yurtiçinde geliştirmeye imkan verecek Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nin kurulacağını duyurdu.

Türkiye’de ilk kez kurulacak olan Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi, geleceğin harp ortamında ülkemizin güvenliğini ve üstünlüğünü sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine imkan verecek. Merkezin kurulma kararı, 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında alındı.

Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ‘’Başkanlığımız tarafından kuantum teknolojilerindeki küresel gelişmeler dikkate alınarak 2020 yılında Kuantum Teknolojilerinin Geliştirilmesi Programı başlatılarak, program kapsamında, yurtiçindeki mevcut altyapı, insan gücü ve bilgi birikiminden en yüksek oranda yararlanacak şekilde kuantum teknolojileri geliştirme projeleri hayata geçirildi.’’iİfadelerini kullandı.

"Kuantum teknolojilerinde dünya ile rekabet edebilir hale gelmeliyiz"

Kuantum teknolojisinin askeri alanla eş zamanlı olarak, malzeme ve ilaç geliştirme, tıbbi araştırmalar, uzay ve enerji gibi kritik sivil sektörlerde de gelişmelerin önünü açacağını değerlendiren Görgün’ün, ‘’Geleceğin harp ortamında kuantum teknolojilerinin; algılama, haberleşme, şifreleme, hesaplama, algoritma ve işlemciler gibi birçok alanda kullanılması ve hali hazırda mümkün olmayan pek çok yeteneği harp ortamında mümkün kılması öngörülüyor.’’ ifadeleri de dikkat çekti.

Yeni kurulacak Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi’yle birlikte, dünyada gelişim hızını giderek arttıran kuantum teknolojilerinde, küresel gelişimlerle eş zamanlı ve eş değer kazanımların elde edilmesi planlanıyor.