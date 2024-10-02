Türkiye ihracatı, Eylül ayında yüzde 1,8 düşüşle 22 milyar dolara geriledi. Ancak, Denizli ihracatı bu dönemde yüzde 5,3 artarak 401 milyon dolara ulaştı. Bu artış, Denizli'nin 2024 yılı içindeki en yüksek ikinci aylık ihracat seviyesi olarak kaydedildi. Ocak-Eylül döneminde Denizli ihracatı yüzde 2,7 artarak 3,27 milyar dolara yükseldi. Denizli, Türkiye genelinde 9. sıradaki yerini korudu.

Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) kaydettiği veriler de dikkat çekici. Eylülde yüzde 11 artışla 310 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Denizli, özellikle tekstil ve tarım sektörlerinde önemli adımlar attı.

Sektörel Büyüme Dikkat Çekiyor

Eylül ayında tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 2,5 azalarak 123 milyon dolara gerilerken, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 14 artarak 82 milyon dolara yükseldi. Demir ve demir dışı metallerde yüzde 5,9’luk artışla 52 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Tarım sektöründe ise yüzde 9,2’lik bir artışla 29 milyon dolar, madencilikte yüzde 10,9’luk artışla 23 milyon dolara ulaşıldı.

Özellikle hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yüzde 83 artarak 7,4 milyon dolara çıkarken, iklimlendirme sektöründeki yüzde 300'lük büyüme ve 2 milyon dolar ihracat dikkat çekti.

İngiltere Lider Ülke, Yunanistan ve Fas'ta Büyük Artış

Denizli ihracatında Eylül ayında İngiltere, yüzde 25,8 artışla 57 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer aldı. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 14,9 azalarak 37 milyon dolara gerilerken, İtalya'ya yüzde 6,2 artışla 31 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Almanya’ya ihracat ise yüzde 17,1 azalarak 29 milyon dolarda kaldı. Yunanistan’a ihracat yüzde 306 artışla 15,6 milyon dolara, Fas’a ise yüzde 454 artışla 10,2 milyon dolara yükseldi. Almanya'nın ilk üçte yer almaması dikkat çekiyor.

Marmomac Fuarı'nda Denizli Rüzgarı

24-27 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Marmomac Fuarı'na Denizli İhracatçılar Birliği, 28 firmayla katıldı. Doğal taş ihracatında lider konumda bulunan Denizli, yıllık 215 milyon dolarlık işlenmiş taş ihracatı ile dikkat çekiyor. DENİB, fuarda önemli isimlerle bir araya gelerek ihracatı artırma yollarını değerlendirdi.

Denizli Tekstilinde Sürdürülebilir Gelecek

Ekim ayında, Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle “Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor” projesi başlatılacak. TÜBİTAK eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle, tekstil ve konfeksiyon sektörleri enerji verimliliği, su yönetimi ve karbon ayak izi gibi konularda desteklenecek.

Bilgi Teknolojileri İhracat Grubu Kuruluyor

DENİB, bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelere hız kazandırmak amacıyla İstanbul Hizmet İhracatçıları Birliği ile iş birliği yapmayı planlıyor. Ekim ayında lansmanı yapılacak yeni projeyle, inovasyon ve Ar-Ge teşvik edilecek, bölgedeki şirketler dijital dönüşüme odaklanacak. Denizli'nin bilgi teknolojileri ihracatında büyük adımlar atması bekleniyor.