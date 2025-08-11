Güzelyalı’daki tatilciler de Valiliğin gönderdiği feribotlarla güvenli yerlere taşındılar. Çanakkale Kepez'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Çanakkale Valisi Toraman, "Tahliyelere başlanmıştır. Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın" açıklamasında bulunurken, bölgeden gelen görüntülerde alevlerin evlere ve arabalara ulaştığı görüldü. Öte yandan, Çanakkale Havalimanı sivil uçuşlara kapatıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Toraman daha sonra ise, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.

Alevler Güzelyalı'da araçları ve evleri yaktı

Bölgeden gelen görüntüler de yangının şiddetini gözler önüne serdi. Güzelyalı'da orman yangını nedeniyle 3 yerleşim yeri boşaltılırken bazı evler ve arabalar da alevler ulaştı. Ekipler ve vatandaşlar evleri söndürmek için seferber oldu.

Havalimanı uçuşları kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de devam eden orman yangını sebebiyle Çanakkale Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

Çanakkale Boğazı'nda da güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Ayvacıkta'da yangın çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de alevler yükseldi. Çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.